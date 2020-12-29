Koronavirüs aşıları yola çıktı! İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşılarıyla ilgili müjdeyi verdi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler...