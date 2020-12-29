Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video
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Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotları anlamlı bir mesaj yayınladı. THY pilotları, "Koronavirüs aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle...Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." şeklinde bir mesajla bu güzel haberi duyurdu.