SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüs aşıları yola çıktı!



ÇİN'DE COVİD-19 ÇIKINCA ERTELENMİŞTİ

Daha önce gelmesi beklenen aşılar, Çin Gümrüğü'nde koronavirüs çıkması sonrası birkaç gün ertelenmişti. Bakan Koca, ertelemeyi Twitter'dan, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." sözleri ile duyurmuştu.