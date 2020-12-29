Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası…

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hali hazırda önemli bir depolama ve sevkiyat kapasitesi mevcut. 81 ilde 224 aşı nakil aracıyla aşılar, uç noktalara kadar rahatlıkla ulaştırılabilecektir. " diyerek aşı ile ilgili şu sözlere yer verdi:

RANDEVU SİSTEMİ Mİ OLACAK?

Kayıpmaz: "Aşılar aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, kurumların sağlık merkezlerinde ve ihtiyaç duyulan bölgelerde mobil sağlık ekiplerince uygulanacaktır. Buralarda bir kalabalıklaşmaya sebebiyet vermemek adına bir randevu sistemi oluşturulacaktır. Belirlenecek zaman aralıklarında aşılar, insanlarımıza uygulanacaktır. " olduğunu belirtti.