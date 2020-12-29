Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz tek tek açıkladı! İşte aşının yol haritası…

Koronavirüse karşı kullanılacak olan Çin aşısı yarın İstanbul'a ulaşacak. İlk uçakta 3 milyon doz aşı gelmesi beklenirken, toplamda 50 milyon doz aşı teslim edilecek. Peki teslim edilecek olan Sinovac aşısı nasıl uygulanacak? Randevu sistemi mi olacak? "Aşılar, toplum bağışıklığının sağlanmasında ve bu sayede salgın hastalıktan kurtuluşta elimizdeki en önemli araçtır." diyen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın aşı ile ilgili açıklamaları…
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hali hazırda önemli bir depolama ve sevkiyat kapasitesi mevcut. 81 ilde 224 aşı nakil aracıyla aşılar, uç noktalara kadar rahatlıkla ulaştırılabilecektir. " diyerek aşı ile ilgili şu sözlere yer verdi:
RANDEVU SİSTEMİ Mİ OLACAK?
Kayıpmaz: "Aşılar aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, kurumların sağlık merkezlerinde ve ihtiyaç duyulan bölgelerde mobil sağlık ekiplerince uygulanacaktır. Buralarda bir kalabalıklaşmaya sebebiyet vermemek adına bir randevu sistemi oluşturulacaktır. Belirlenecek zaman aralıklarında aşılar, insanlarımıza uygulanacaktır. " olduğunu belirtti.
NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?
Doç. Dr. Emre Kayıpmaz, incelemelerin 2 hafta süreceğini belirterek: "Aşılar ülkemize geldikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından incelenecektir. Bu incelemelerin neticesinde aşıların ülkemiz standartlarına uygun bulunması halinde aşılar insanlarımıza uygulanmaya başlanacaktır. Bu incelemeler de yaklaşık olarak 2 hafta kadar sürmektedir. " dedi.
İLK ETAPTA 3 MİLYON AŞI KAÇ KİŞİYE UYGULANACAK?
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: "3 milyon doz aşı, 1,5 milyon kişiye uygulanacaktır. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarımıza uygulama yapılacaktır. İlk doz aşılama, birkaç gün içerisinde tamamlanıp; ilk aşı yapıldıktan iki hafta sonra ikinci doz yapılacaktır.
AŞI YAPILMADAN ÖNCE...
Aşı uygulamasının öncesinde ve sonrasında rutin bir muayene ve antikor testi uygulaması yapılmayacaktır. Bununla birlikte aşı uygulamasının öncesinde insanlara o anda hastalık belirtilerinin olup olmadığı, alerji öykülerinin olup olmadığı gibi belirli sorular sorulacaktır. Bununla birlikte aşı olan herkes, aşı sonrası istenmeyen etkiler açısından takip altında tutulacaktır." diyerek sözlerine devam etti.
AŞI UYGULANMA PLANI NASIL OLACAK?
Kayıpmaz: "Yaşlı, engelli bakım evlerinde kalanlar ve onlara hizmet sunan personellere uygulama yapılacaktır. 2. aşamada ise hizmetin sürdürülmesi yönünde öncelikli sektörlerde çalışanlar aşılanacaktır. Kamu güvenliği çalışanları, yargı mensupları, öğretmenler, gıda sektöründe çalışanlar, elektrik, su, doğal gaz alanında çalışanlar, taşımacılık sektöründe çalışanlar, telekomünikasyon sektöründe çalışanlar, rafineri çalışanları, yangına müdahale hizmetlerinde çalışanlar ve kamuda hizmet veren diğer kritik hizmet veren personelleri bu grupta sayabiliriz. Sonrasında 50-64 yaş aralığında olup en az 1 kronik hastalığı olan bireylerin aşılanması planlanmaktadır. " ifadelerini kullandı.
"SALGIN HASTALIKTAN KURTULUŞTA ELİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ ARAÇ"
Son olarak Afşin Emre Kayıpmaz: "Aşıyla ilgili tereddütleri olan kişilerin bu tereddütlerini gidermek konusunda bilimi temel alan açıklamalar son derece önem arz etmektedir. Aşıların bize sağlayacağı yarar; aşıya bağlı istenmeyen etkilerden çok daha fazladır. Aşılar, toplum bağışıklığının sağlanmasında ve bu sayede salgın hastalıktan kurtuluşta elimizdeki en önemli araçtır." diye konuştu.