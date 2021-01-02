Son dakika: Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine Yunan medyası sahip çıktı! Aynı çizgide birleştiler...

Son dakika haberi: Yeni yılın ilk gününde Sözcü Gazetesi büyük bir skandala imza attı. Gazete, '2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşeti ile okuyucularının karşısına çıkarken, felaketler arasında Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini de gösterdi. Başkan Erdoğan, Sözcü'ye çok sert tepki gösterirken, "Ben Sözcü Gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" dedi. Sözcü'ye Türkiye'nin her köşesinden tepki yağarken, destek Ayasofya Camisi'nin açılışını hazmedemeyen Yunan medyasından geldi.
SÖZCÜ'DEN SKANDAL MANŞET
Sözcü Gazetesi, 2020 yılında yaşanan felaketleri manşetine taşıdı. Gazete felaketler arasında Türkiye'nin sevinç gözyaşları ile açtığı Ayasofya Camisi'ne de yer verdi. Gazetenin skandal manşetinde Ayasofya ile ilgili şu ifadeler yer aldı: Yıllarca müze olarak hizmet veren Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMA ÇIKIŞI ÇOK SERT YANIT: SÖZCÜ OKUMAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Sözcü Gazetesi'nin skandal manşetinin hatırlatılması üzerine çok sert sözler sarf etti. Erdoğan, "Ben Sözcü Gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" dedi.
YUNAN MEDYASI İLE SÖZCÜ AYNI ÇİZGİDE BİRLEŞTİ
Sözcü Gazetesi skandal manşetini, 'Editöryal hata ve yanlış anlaşılma' şeklinde savunsa da tepkiler dinmedi. Sözcü'nün skandal manşetine destek ise Ayasofya'nın Cami olmasını hazmedemeyen Yunan medyasından geldi.
ERDOĞAN'I HEDEF ALIP, SÖZCÜ'YE DESTEK VERDİ
Proto Thema gazetesi, Sözcü gazetesinin Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini "felaketler" arasında gösterdiğini anımsattı. Erdoğan'ın tepkisine yer verdi. Gazete, Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'Kışkırtıcı' şeklinde yorumladı.