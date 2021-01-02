Son dakika: Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine Yunan medyası sahip çıktı! Aynı çizgide birleştiler...

Son dakika haberi: Yeni yılın ilk gününde Sözcü Gazetesi büyük bir skandala imza attı. Gazete, '2020 torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşeti ile okuyucularının karşısına çıkarken, felaketler arasında Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesini de gösterdi. Başkan Erdoğan, Sözcü'ye çok sert tepki gösterirken, "Ben Sözcü Gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020 yılının adeta taçlı yıldızıdır" dedi. Sözcü'ye Türkiye'nin her köşesinden tepki yağarken, destek Ayasofya Camisi'nin açılışını hazmedemeyen Yunan medyasından geldi.