SON DAKİKA HABERLER: 3 yıldır her yerde aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı
3 yıldır her yerde aranan FETÖ firarisi Z.T isimli kadın Şanlıurfa'da evindeki gizli bölmede yakalandı. Son dakika gelen haberde aranan FETÖ firarisi operasyon ile evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.
Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:21Son Güncelleme: 11.1.2021 15:25ABONE OL
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadını ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.