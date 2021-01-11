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SON DAKİKA HABERLER: 3 yıldır her yerde aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı

3 yıldır her yerde aranan firarisi Z.T isimli kadın 'da evindeki gizli bölmede yakalandı. Son dakika gelen haberde aranan FETÖ firarisi operasyon ile evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:21 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:25 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: 3 yıldır her yerde aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadını ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.

FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı | Video

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SON DAKİKA HABERLER: 3 yıldır her yerde aranıyordu! Evindeki gizli bölmede yakalandı
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