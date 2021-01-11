FETÖ firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı | Video
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Şanlıurfa'da aranan FETÖ firarisi operasyon ile evindeki gizli bölmede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ByLock isimli program kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari durumda bulunan Z.T. isimli kadın ikamet ettiği evde yapılan aramada yatak odasında yapılmış gizli bölge içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs hakkında işlemlerin devam ettiği bildirildi.