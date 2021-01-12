Pilot Yarbay’dan FETÖ itirafları! "Kazanınca 1000'er TL'lik zarf aldık"

Ülke çapında FETÖ'nün TSK'daki üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmalarına, muvazzaf veya ihraç edilenlerin yanı sıra yıllar önce emekli olmuş rütbeli askerler de takılıyor. Bunun son örneği Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturmasına takılan emekli Yarbay Ali Ç. oldu. Halen özel bir havacılık şirketinde pilot olarak görev yapan Ali Ç. ankesörlü telefon soruşturmasına takılması üzerine 'itirafçı' oldu. Konya TEM Şube Müdürlüğü'ne 64 sayfalık bir ifade veren Ali Ç., ifadesinde kurmaylık sınavından bir gün önce sorularla cevapları nasıl aldığını ve imha ettiğini, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kurmaylık sınavı kazananları nasıl ödüllendirdiğine ilişkin bilgiler paylaştı.

EN SON FİLO KOMUTAN YARDIMCISIYDI

'Şüpheli' sıfatıyla verilen ifadeye göre emekli Yarbay Ali Ç. 17-25 Aralık darbe girişimine kadar örgütsel toplantılara katıldı. Bu tarihten sonra ilişki ve irtibatını kestiğini iddia etti. Bu nedenle 2015 yılında Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Filo Komutan Yardımcılığı görevindeyken örgüt tarafından dışlandığını söyledi. 15 Temmuz'dan sonra ihraç edilen askeri doktorlar tarafından, kilolu olmamasına rağmen 'obezite' nedeniyle görev yapamaz raporu verilerek emekli edildi.

CEVAPLARI EZBERLEYİP ÇAMAŞIR SUYUYLA İMHA ETMİŞ

1990 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nin kazanan Yarbay Ali Ç.'nin ifadesinde göre, mahrem imamlığını yapan isimler arasında, örgütün TSK'daki en bilinen mahrem imamlarından Ali Cingitaş'ın ismi ön plana çıkıyor. Cingitaş'ın, kurmaylık sınavı sorularını sınavdan bir gün önce kendisine verdiğini aktaran Yarbay Ali Ç. bu durumu şu şekilde anlattı: "Ali abi beni bir odaya aldı. Bir gün sonra girecek olduğum akademi sınavının aslı olan soru buketini vererek çözmemi istedi. Cevap buketini verip soru ve cevapları ezberlememi, ezberledikten sonra çamaşır suyuyla dolu leğenin içerisine atıp imha etmemi söyledi.

"BİZ SORULARI ALDIĞIMIZ İÇİN YÜKSEK PUAN YAPIYORDUK"

Ezberledikten sonra bu şekilde yaparak imha edip sınava gittim. General olmanın, paşa olmanın yolu akademiden geçmektedir. 1 ay sonra İstanbul Hava Harp Akademisini kazandığım açıklandı. Sınav oldukça zor bir sınavdı. Şayet abi soruları bana vermemiş olsaydı kazanmam çok zormuş. Benim dışımda kazananların da çoğu benim gibi soru alarak kazandıklarını düşünüyorum. İstanbul Hava Harp Akademisi Kurmaylık kursunu kazanan subayların FETÖ yapılanması ile ilişki ve irtibatları olduğunu düşünüyorum. Biz sınav sorularını aldığımız için yüksek puan yapıyorduk. Hakkı ile girenler bizim gibi yüksek puan alamadıkları için otomatik olarak sıralamanın altında kalıyorlardı. "

GÜLEN'DEN KURMAYLIĞI KAZANANLARA 1000'ER TL'LİK ZARF

Kurmaylık sınavını kazandıktan sonra mahrem abisi Ali Cingitaş'ın kendisine içerisinde bin TL bulunan bir zarf verdiğini aktaran Ali Ç., "Bu nedir diye sorduğumda, Fetullah Gülen'in, kurmaylığı kazanan herkese ödül olarak bir miktar para verdiğini. Bu parayı bize, ödül olarak bizzat Fetullah Gülen'in kendisinin gönderdiğini söyledi" dedi.

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