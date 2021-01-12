Son dakika: Yerli uygulamayı karalamaya kalkan Teyit’e anlamlı cevap

TÜRKİYE REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Whatsapp'ın Türkiye'deki kullanıcılardan istediği skandal gizlilik sözleşmesinin ardından vatandaşlar ABD menşeili Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulamasını boykot etti. Bunun yerine Türk mühendisler tarafından geliştirilen tamamen yerli olan BİP uygulamasına milyonlarca kişi akın etti. Türkiye'den istediği skandal izinlerle vatandaşın gizliliğini tamamen ortadan kalkması nedeniyle kan kaybeden Whatsapp'a Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile sözleşmeyi onaylamayanların uygulamayı kullanamayacaklarını belirten WhatsApp artık sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak.

TEYİT.ORG TARAFINDAN KARALAMA GELDİ



Ancak sözleşmenin zorunlu olmasından henüz vazgeçmeyen Whatsapp'tan çıkanların sayısı günbegün artarken vatandaşların kullanmaya başladığı BİP uygulamasına ise Teyit.org tarafından karalama geldi. Teyit.org yaptığı paylaşımda BİP uygulamasının istediği izinleri gündeme getirerek yerli anlık mesajlaşma uygulamasının güvenli olmadığı algısı yarattı.Tüm uygulamalardan istenen rutin izinleri Whatsapp'ın güvenlik izinleriyle aynı gibi gösteren Teyit.org'a ise tepkiler yağdı. "Tüm uygulamalar foto, video, kamera, mikrofon ve rehbere erişimi istiyor. Teyit'in yaptığı bu çalışma bilgiden uzak ve BİP'i kötülemek amaçlı yapılan bir iş olmuş.





Uluslararası Factchecknet'in Teyit'in sertifikasını iptal etmesi gerekir" diyen sosyal medya kullanıcıları ise şu tepkilerde bulundu:

*Özellikle BİP'i kötülemek için hazırlanmış bir görsel olmuş. Teyit'in teyide ihtiyacı net. Bu kadar da Türkiye düşmanı olunmaz.

*Her uygulama erişim izni istiyor bazıları karalama çalışma gütmeye başlamış fırsattan istifade.

* Kendi ülkemizin platformuna destek veriyoruz ..Ülkemize resmen köstek oluyorlar



* Tüm uygulamalar erişim ister ama eriştikten sonraki yaşananlar farklıdır, Signal'e olan güven de buradan kaynaklanıyor. Signal, üst düzey güvenlik protokolü olan ZRTP'ü (Zimmermann Real-time Transport Protocol) kullanıyor. yani aracı firma verilerinizi şifreli görüyor.

* Telegram'ın WhatsApp'tan aşırı bir farkı yok temel bir kullanıcı için lakin onu öne geçiren şey ayarlardan bulabileceğiniz "gizli oda" kullanımı ve bazı verileri istemiyor oluşu. ayrıca bu tarz izinlerde firmanın davranışı, ya tam zamanlı erişim ya da sadece kullanımda erişim şeklinde olur. örnek vermek gerekirse Tiktok'un tam zamanlı erişim yaptığına dair çok güçlü iddialar vardı.

* İstedikleri kadar kötülemeye çalışsınlar ama biz yerli uygulamalarımızı kullanacağız