AK Parti istanbul kongrelerine devam etti! Maltepe ve Kartal kongreleri yapıldı

AK Parti İstanbul'da Maltepe ve Kartal ilçe kongreleri tamamlandı. Kongrelere; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Nurettin Canikli, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.



ŞENOCAK: "BİZİM DAVAMIZ TÜRKİYE SINIRLARINDAN İBARET DEĞİLDİR"



AK Parti davasının, gönül coğrafyasını da kapsayan büyük bir dava olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Teşkilatlarımızda bugüne kadar emek veren kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, yeni dönemde görev alacak kardeşlerime de hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum. Bizim davamız aşkla, inançla yapılacak bir davadır. Bizim davamız, sadece Türkiye sınırlarından ibaret değildir. Bizim davamız, tüm gönül coğrafyamızı da kapsayan büyük bir davadır. Milletimiz için gece gündüz durmadan çalışan Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözlerde bulunanlar var. CHP'nin başına kasetle gelen malum zatın, hadsiz, ahlaksız sözlerini duydunuz. Bunlar her zaman halktan kopuk oldukları için milli iradeye saygı göstermek nedir bilmezler. Amerika'da seçim sonuçları kesinleşmediği halde tebrik mesajı yağdıranlar, milletin büyük desteğiyle seçilen Cumhurbaşkanımızın zaferini hâlâ hazmedemiyorlar. Bugüne kadar iktidar hayalini milletin teveccühünde bulamayıp darbelerden medet uman bu faşist zihniyete hak ettiği cevabı 2023'te sandıkta vereceğiz." dedi.





ŞENOCAK: "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNE KARŞI MEMNUNİYETSİZLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"



İstanbulluların CHP yönetiminden şikayetlerinin her geçen gün arttığını söyleyen Şenocak, "Yaklaşık 2 yıldır görevde olan CHP'li İBB Başkanı, hala tek bir eser inşa edemedi. Halk nezdinde de memnuniyetsizlik, şikâyet gittikçe artıyor. İBB her geçen gün hizmet belediyeciliği tecrübesini ve vizyonunu kaybediyor. Allah'tan AK Parti döneminde büyük ölçüde tamamlanmış hizmetler var da onların açılışıyla şov yapıyor. Hiç merak etmeyin. Allah'ın izni, sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle 2024'te yarım kalan hesabı tamamlayacak, İBB'yi yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle, İstanbulluları da birbirinden güzel hizmetlerle buluşturacağız." diye konuştu.



ŞENOCAK: "TERÖRİSTLERİN TAŞERONLARIYLA SİYASET YAPILMAZ"



CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz vakalarını hatırlatan Şenocak, "CHP İstanbul İl Başkanı'na bir bakıyorsunuz darbecilerle beraber, bir bakıyorsunuz terör örgütlerinin militanlarıyla beraber, bir bakıyorsunuz polise kurşun sıkan çapulcularla beraber. Bunlar siyaseti halkla birlikte değil, dağ başındaki terör örgütlerinin taşeronlarıyla birlikte yapıyor. Teröristlerin dağ kadrosuyla veya onların taşeronlarıyla siyaset yapılmaz. CHP, özellikle son günlerde yaptığı suni gündemlerle parti içindeki taciz, tecavüz vakalarını örtbas etmeye çalışıyor"dedi.





KURTULMUŞ: "BÜTÜN GÜCÜMÜZLE, BU MİLLET VE ÜMMET İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



2023 ve 2024'e seçimlerine giden süreçte kongrelerin önemine dikkat çeken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti tabiri caize kökleri toprağın derinliklerinde olan, dalları ise semaya yükselen bir davanın bugünkü siyasi hareketidir. Bu nedenle kongreden ziyade bir ahitleşmek için bir aradayız. Birbirimize, Türkiye'nin geleceği için bundan sonra vereceğimiz mücadelede yan yana, omuz omuza, sırt sırta duracağımızın ahdini vermek için bir aradayız. Bu toplantı bir safları düzenleme toplantısıdır. Saflarımızın arasında herhangi bir eksiklik, herhangi bir boşluk olmaması için söz veriyor ve ileriye doğru yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu kongremiz aynı zamanda bundan sonra vereceğimiz siyasi mücadelede birbirimize karşı bir fedakârlık çağrısı yaptığımız bir toplantıdır. Bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla bu millet ve bu ümmet için çalışmak şuuruyla birbirimize çağrıda bulunuyoruz. Bu nedenle kongrelerimizi yeniden dirilmek, güçlenmek ve yolumuza devam etmek için önemli bir adım olarak görüyoruz. İstanbul Kongreleri, 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden ve daha güçlü bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçtirebilme hedefimizin en önemli adımlarından biridir. Ve akabinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, 2024 seçimlerinde yeniden milletin hizmetkarlarıyla buluşturmak için çalışacağız." diye konuştu.



CANİKLİ: "YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİNDE BÜYÜK ATILIM YAPTIK"



AK Parti iktidarı döneminde yerli ve milli savunma sanayinde büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Böylesine zor bir coğrafyada ayakta kalabilmek için her zaman bir, beraber ve güçlü olmak zorundayız. Başkalarına ihtiyaç duyarak bu topraklar savunulamaz. Ancak Türkiye uzun yıllar, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda tamamen dışa bağımlı bir durumdaydı. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü iradeyle savunma sanayinin her alanında yerli ve milli üretim hamlesi başlatıldı. O günden bugüne çok büyük mesafe kat ettik. Şimdi yerli ve milli silahlarımızla gerek yurt içindeki terörist unsurlarla gerekse de yurt dışında adeta destan yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Eskiden yabancı ülkelerin geliştirdiği silahları satın almak için adeta onların kapısında yatan bir Türkiye vardı. Şimdi ise geliştirdiğimiz silahları, araç ve gereçleri satın almak için yabancı ülkeler bizim kapımızda bekliyor." şeklinde konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişimlerinin yaşandığı Maltepe İlçe Başkanlığı'na Mehmet Karadeniz, Kartal İlçe Başkanlığı'na da Ebubekir Taşyürek seçildi.