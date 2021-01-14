Şenocak: Biz AK Parti olarak 2023 ve 2024’te hep birlikte yeni destanlar yazacağız! | Video

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul'da Maltepe ve Kartal ilçe kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak, “Biz AK Parti olarak, tüm teşkilatlarımızla gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024’te hep birlikte yeni destanlar yazacağız!” dedi.