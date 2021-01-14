Video Haber Şenocak: Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece 'Milletin Adamı' oldu! | Video

Şenocak: Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece 'Milletin Adamı' oldu! | Video

Şenocak: Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece 'Milletin Adamı' oldu! | Video
14.01.2021 | 01:22

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul'da Maltepe ve Kartal ilçe kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Şenocak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; ne Washington’un, ne Paris’in, ne de Tel Aviv’in adamı oldu. Recep Tayyip Erdoğan; sadece ve sadece Milletin Adamı oldu!” dedi.

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