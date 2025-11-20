Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video
20.11.2025 | 16:04
Diyarbakır’da tırın iki hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tırın iki aracı biçtiği kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki tırın kavşakta iki araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların da panikle bölgeye yöneldiği fark ediliyor.
