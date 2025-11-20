Video Yaşam Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video

20.11.2025 | 16:04

Diyarbakır’da tırın iki hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı tır, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 kişi de yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Tırın iki aracı biçtiği kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki tırın kavşakta iki araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların da panikle bölgeye yöneldiği fark ediliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:48
D-140’ta araç şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 20.11.2025 | 16:29
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 00:26
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 20.11.2025 | 16:04
Güngören’de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 01:11
Güngören'de silahlı şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 20.11.2025 | 14:22
Osmaniye’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 00:50
Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem | Vİdeo 20.11.2025 | 14:15
Diyarbakır’da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 01:54
Diyarbakır'da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 20.11.2025 | 13:55
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 00:35
Deprem anındaki panik güvenlik kamerasında | Video 20.11.2025 | 13:55
SON DAKİKA: Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Camı kırmaya çalışmışlar... | Video 10:02
SON DAKİKA: Böcek ailesinin zehirli otelde kilitli kaldığı anların görüntüsü ortaya çıktı! Camı kırmaya çalışmışlar... | Video 20.11.2025 | 11:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 00:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25
Tosuncuk Mehmet Aydın’dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 02:23
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 20.11.2025 | 09:51
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 05:26
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01
Eyüpsultan’da İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video 01:08
Eyüpsultan'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video 20.11.2025 | 08:32
Drift ve makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:25
Drift ve makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.11.2025 | 16:42
Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 01:04
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 16:09
Düğünde pompalı tüfekle öldürülen 16 yaşındaki İklimya’nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:14
Düğünde pompalı tüfekle öldürülen 16 yaşındaki İklimya'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.11.2025 | 15:26
Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 00:56
Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 19.11.2025 | 15:11
Pendik’te vahşet! Eşini bıçakla öldürüp intihar etti; binaya girişleri kamerada | Video 01:19
Pendik'te vahşet! Eşini bıçakla öldürüp intihar etti; binaya girişleri kamerada | Video 19.11.2025 | 14:51
El freni devre dışı kaldı, pikap baraja düştü: Kadın mühendis hayatını kaybetti | Video 02:16
El freni devre dışı kaldı, pikap baraja düştü: Kadın mühendis hayatını kaybetti | Video 19.11.2025 | 13:47
Baba Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı 02:14
Baba Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2025 | 13:38
Bakırköy’de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı! Tekme atıp ’Belki çocuğun olmaz’ dediği anlar kamerada | Video 02:02
Bakırköy'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı! Tekme atıp 'Belki çocuğun olmaz' dediği anlar kamerada | Video 19.11.2025 | 12:20
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY