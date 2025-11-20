Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı | Video 20.11.2025 | 16:04 Diyarbakır’da tırın iki hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Diyarbakır Batman karayolu kırsal Karamus Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 BD 454 plakalı tır, kavşakta 21 TT 0762 plakalı ticari taksi ve 06 EC 8333 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bölge savaş alanına dönerken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 kişi de yaralandı.Tırın iki aracı biçtiği kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki tırın kavşakta iki araca çarptığı ve metrelerce sürüklediği görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların da panikle bölgeye yöneldiği fark ediliyor.