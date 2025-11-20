Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01 Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, kavga anı kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkan iki grup, sokak ortasında kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Baver A. (24) ile Ali E. (23) yaralandı. Kavga sırasında mermiler bir market, 2 araç ve bir şehiriçi yolcu otobüsüne isabet etti. Mermilerin ön camına isabet edip içeri girdiği otobüsteki yolcular da ölümden döndü. Toplam 3 merminin delip içeri girdiği otobüsteki yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Markete gelen bir müşterinin aracının camına da isabet eden mermiler, kırılmasına neden oldu. Mermiler park halindeki başka bir aracın ise lastiğine isabet etti.Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların markete sığındıkları gözlendi. Markette de büyük panik yaşandı. İçerdeki çalışanlar ise müşteriler korku içerisinde bağırdı.Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, onlarca mermi çekirdeği ve kartuş buldu.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.