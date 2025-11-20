Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video
20.11.2025 | 09:01
Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, kavga anı kameralara yansıdı.
MARKETTE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların markete sığındıkları gözlendi. Markette de büyük panik yaşandı. İçerdeki çalışanlar ise müşteriler korku içerisinde bağırdı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, onlarca mermi çekirdeği ve kartuş buldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
