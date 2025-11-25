19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: "Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" | Video 25.11.2025 | 16:54 Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün salonunda açtığı ateşte Adnan Pekgöz’ü (19) öldüren, 3 kişiyi de yaralayan Aziz Asma’nın (19) ‘Kasten tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Adnan’ın annesi Güler Pekgöz, "Mahkeme’de Aziz’in gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Haziran akşamı Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Aziz Asma, davetlilerle birlikte halay çeken Adnan Pekgöz'e, tabancayla defalarca ateş etti. Pekgöz yere yığılırken, kurşunların isabet ettiği A.D., V.P. ve M.P. de yaralandı, Asma ise kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adnan Pekgöz, kurtarılamadı. Pekgöz'ün cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi. Yakalanan Aziz Asma, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Saldırı anı ise düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aziz Asma'nın halay çeken Pekgöz'ün arkasında şarjörü tabancasına taktıktan sonra defalarca ateş etmesi, saldırıyı fark eden Pekgöz'ün kaçmaya çalışırken yere yığılması, davetlilerin yaşadığı panik, ardından şüphelinin silahı çevredekilere tutup olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

'SİLAHI DÜĞÜNDE HAVAYA SIKMAK İÇİN YANIMA ALMIŞTIM'

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Aziz Asma ile avukatı, Adnan Pekgöz'ün avukatı ve aynı zamanda yakını Melek Pekgöz ile yakınları katıldı. Savunma yapan Aziz Asma, olayın planlanmadan geliştiğini ileri sürerek, "Daha önce beni dövmüştü. Daha sonra büyüklerin araya girmesiyle beraber yeniden barıştırıldık. Ama sağda solda, arkadaşlarına 'Ben Aziz'i öldüreceğim' diye söylemlerde bulunuyormuş. Olayın yaşandığı gün, ben ve ailem davet edildiğimiz düğün salonuna gittik. Silahı düğünde havaya sıkmak için yanıma almıştım ve düğünün başlamasını bekledim. Orada Adnan'la karşılaştık. Düğün salonu girişinde bana başını sallayarak içeri girdi. Korktum kendimi korumak için kapıda beklemeye devam ettim. O an karşılaştığımızda belimdeki silahı çekip ayağından vurmaya karar verdim. Silah sekip karın bölgesine isabet etti. Daha sonra halı sahaya saklanıp polisi aradım ve onlara teslim oldum. Diğer yaralılardan haberim yoktu. Planlanmış bir şey yok. Planlamış olsaydım oraya ailemle gitmezdim" dedi.

'ÇOCUĞUMU PLANLAYARAK VE KASTEN ÖLDÜRDÜ'

Daha sonra söz alan Adnan Pekgöz'ün annesi Güler Pekgöz ise, "Aziz'in nefes aldığı her saniye boyunca cezaevinde çürümesini istiyorum. Çocuğumu planlayarak ve kasten öldürdü" dedi.Avukat Melek Pekgöz de Aziz Asma'nın en üst sınırdan 'Kasten tasarlayarak öldürme' suçundan mahkeme tarafından ceza verilmesini istedi. Duruşma, ifadelerin ardından karar duruşmasının yapılması için 2 Aralık'a ertelendi.

'HEDEF ALARAK ÖLDÜRDÜ'

Duruşma sonrası adliye önünde konuşan avukat Melek Pekgöz, sanık Aziz Asma'nın indirim almadan cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Sanık, her ne kadar pişman olduğunu, kasten öldürme ile hatta tasarlayarak öldürme eylemini gerçekleştirmediğini, aslında maktulü ayaklarından yaralamaya çalıştığını söylemişse de dosya kapsamında ve kamera kayıtlarında da görüleceği üzere Aziz Asma, maktulü öldürücü bölgelerinden vurarak, hedef alarak, öldürmüştür. O yüzden, hiçbir indirim almadan cezalandırılması gerekmektedir" diye konuştu.Anne Güler Pekgöz ise "Mahkeme'de Aziz'in gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu. Hatta bıyık altından sırıtıyordu. Adnan geri gelmeyecek ama o nefes aldığı süre boyunca orada çürüsün" dedi.Baba Aydın Pekgöz de Aziz Asma'nın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.