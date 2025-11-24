Başkan Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi | Video
24.11.2025 | 16:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Öğretmenler Günü'nde çifte mutluluk yaşıyoruz diyen Başkan Erdoğan, program sonunda 15 bin öğretmen adayının atamalarının yapılmasını sağladı.
