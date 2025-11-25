Video Haber Bakan Kurum'dan Yüzyılın Konut Projesi paylaşımı: "Türkiye'yi ev sahibi yapacağız" | Video
25.11.2025 | 10:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı videolu paylaşımda Yüzyılın Konut Projesi ile umut olacaklarını belirterek, "Türkiye’yi ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı.

