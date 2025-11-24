X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı | Video

24.11.2025 | 14:49

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insanın aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu X, bazı hesapların iç yüzünü açığa çıkaran çarpıcı bir yeniliğe imza attı. Elon Musk'ın sahibi olduğu platformda hangi hesabın ilk olarak hangi ülkede açıldığı ve son olarak nereden bağlantı kurduğu görülebiliyor. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.