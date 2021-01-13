Borusan’ın dolandırıcılık davasında flaş gelişme!

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım Şirketi, hizmet sözleşmesi imzaladığı başka bir taşımacılık şirketi tarafından 7 milyon Euro dolandırıldı. Şirketin bazı yetkililerinin de dolandırıcılarla işbirliği içinde olduğu ortaya çıkınca 6 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı.

Borusan Holding bünyesinde bulunan Borusan Lojistik Dağıtım isimli şirket geçtiğimiz yıllarda Azure Dış Ticaret A.Ş. ile taşımacılık hizmeti sözleşmesi imzalamıştı. Azure şirketi bu kapsamda alt taşeron alarak başka bir şirketle çalışmak üzere anlaşmıştı. Taşeron şirket Kuzey Yıldız'ı Borusan Holding'in mallarını Avrupa'dan Türkmenistan'a taşımak için 2 bin 269 sefer karşılığında şirketten 16,4 milyon EURO ödeme almıştı.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

İddiaya göre Borusan söz konusu paraların karşılığında aracı şirket olan Azure'den 24 adet vadeli çek almıştı. İki şirket arasındaki ticari ilişki devam ederken Azure şirketinin verdiği çeklerden 8 tanesi karşılıksız çıkmıştı. Karşılıksız çıkan çeklerin ödenmemesi üzerine Borusan icra müdürlüğüne başvurarak çekin tahsil edilmesini istemişti. Korkuya kapılan holding çalışanları vadesi gelmemiş 16 çekinde karşılıksız çıkması ihtimalini göz önünde bulundurarak savcılığa söz konusu şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

HAYALİ TAŞIMA İÇİN ALT ŞİRKETLER KULLANILMIŞ

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Azure şirketi Borusan şirketinden mal taşınma talebinde bulunacak, bu talep Borusan tarafından alt şirket olan Kuzey Yıldızı şirketine iletilecek ve taşımalarda yine Kuzey Yıldızı isimli şirket tarafından yapılacaktı. Bu kapsamda Kuzey Yıldız'ı Borusan'a fatura kesip hizmet bedelini alacak, Borusan'da Azure şirketine fatura kesip taşımalara ilişkin hizmet bedeli alacaktı.

2 BİN 269 SAHTE TAŞIMAYA FATURA KESİLDİ

Dilekçede Borusan'a sunulan taşıma belgesi miktarı 2 bin 269 adet, kendilerine sunulan resmi belgenin 14 adet olduğunu fark edildiği anlatılırken, yapılan araştırmada söz konusu 14 taşımanın aynı gün yapıldığı ancak bu taşımanın da ispata muhtaç olduğu ileri sürülmüştü. Yine Azure şirketi tarafından bağlı olduğu başka bir şirkete 69 kez uluslararası sefer yapıldığı iddiasıyla, 2,5 milyon liranın Borusan'dan alındığı fakat bu seferlerinde yapılmadığı iddia edilmişti.

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10 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Şüphelilerin hiç yapılmayan taşımacılık faaliyetlerine konu çeklerinde sahte olduğu, bunu bilen Borusan şirket yetkililerinin şirkete zincirleme bir şekilde maddi zarara uğratmalarına neden olduğu kaydedildi. Toplamda 6 şüphelinin yer aldığı davada 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor.

MAHKEME ARAR KARARINI VERDİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada mahkeme ara kararını verdi. Mahkemenin kararına göre Borusan Lojistik, Azure Dış Ticaret, Kuzey Yıldızı ve MÇT İnşaat şirketlerinin 2017-2018 yıllarına ait tüm ticari defterlerinin temin edilerek mahkemeye gönderilmesine ve Erkan Gül'ün mahkemeye sunduğu CMR belgelerinin incelenmesi için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Dava ilerleyen günlerde devam edecek.