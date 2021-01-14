Son dakika: CHP’li Faik Öztrak'ın 'çöp' algısı çöktü! Hurdacı Arif Karaköse gerçeği A Haber'le paylaştı!

Faik Karaköse "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber'e konuştu. Karaköse, Öztrak'ı yerden yere vurdu.
CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video
YALANI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Hurdacı Arif Karaköse, CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.
"O EKMEKLERİ TAVUKLARA VERİYORUM"
Karaköse "Ekmekleri çöp kutusundan almamın nedeni ekmeğe saygım, O ekmekleri tavuklara veriyorum" dedi.
"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Arif Karaköse, "Beni arasın özür dilesin, gelsin ayağıma, hakkımı helal etmiyorum." ifadelerine yer verdi.