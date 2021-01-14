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Son dakika: CHP’li 'ın 'çöp' algısı çöktü! Hurdacı gerçeği 'le paylaştı!

Taciz ve rüşvete sesiz kalan CHP yönetimi açlık algısı yapmaktan geri durmuyor. Son örneğini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü gösterdi. Faik Karaköse "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı , ’e konuştu. Karaköse, gerçeği tek tek açıkladı ve Faik Öztrak’ı yerden yere vurdu.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 20:49 Son Güncelleme: 14.1.2021 20:55 ABONE OL
Son dakika: CHP’li Faik Öztrak'ın 'çöp' algısı çöktü! Hurdacı Arif Karaköse gerçeği A Haber'le paylaştı!

Faik Karaköse "vatandaş rızkını çöpten çıkarmaya çalışıyor" diyerek paylaştığı videodaki hurdacı Arif Karaköse, A Haber'e konuştu. Karaköse, Öztrak'ı yerden yere vurdu.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video

YALANI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hurdacı Arif Karaköse, CHP'li Faik Öztrak'ın yalanını tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

"O EKMEKLERİ TAVUKLARA VERİYORUM"

Karaköse "Ekmekleri çöp kutusundan almamın nedeni ekmeğe saygım, O ekmekleri tavuklara veriyorum" dedi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklenen Arif Karaköse, "Beni arasın özür dilesin, gelsin ayağıma, hakkımı helal etmiyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı

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Son dakika: CHP’li Faik Öztrak'ın 'çöp' algısı çöktü! Hurdacı Arif Karaköse gerçeği A Haber'le paylaştı!
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