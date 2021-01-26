Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP HDP arasında "Bizi ispiyonladınız" kavgası!
Giriş Tarihi: 26.1.2021 13:26 Son Güncelleme: 1.5.2021 15:50

Son dakika | CHP HDP arasında "Bizi ispiyonladınız" kavgası!

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Son dakika | CHP HDP arasında Bizi ispiyonladınız kavgası!

Son dakika... 'un ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan CHP’li Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasının PKK’nın hücre evini andıran görüntülerini yanlışlıkla ortaya çıkarması üzerine kavga patlak verdi. HDP’liler, ittifak ortağı CHP’li belediyeye ateş püskürdü. İlçe binasındaki terörist başının fotoğraflarına ve ele geçirilen PKK’nın eğitim notlarına bir açıklama getiremeyen HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, olanı ortaya çıkaran CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne tepki gösterdi.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nın PKK terör örgütünün hücre evini andıran görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından söz konusu binaya operasyon düzenlenmiş ve çok sayıda belgeye el konulmuştu. İlçe başkanlığı binasını dezenfekte etmek için gelen CHP'li belediye ekiplerinin çektiği fotoğraflar üzerine kamuoyunun haberdar olduğu görüntülerde duvarlarda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yer alıyordu.

Düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen belgeler arasında PKK'lıların ailelerinin adresleri çıktı. Dijitallerde ise terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi. HDP kanadı ise yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken görüntülere dair bir açıklama yapamazken ilçe binası görüntülerini çekip bu görüntülerin yayılmasına neden olan belediye dezenfekte ekipleri üzerinden CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yüklendi. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, belediyeden gizli çekim yaptıkları için şikâyetçi olduklarını söyledi.

CHP - HDP arasında "Bizi ispiyonladınız" kavgası | Video

HDP, CHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞİKâYETÇİ OLDU

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu karelerin 6 ay önce çekildiğini söyleyerek "Asıl biz belediyeden şikâyetçiyiz" dedi. Avcı şu ifadeleri kullandı: "Belediyenin gönderdiği ekip görevi ve haddi olmadığı bir şekilde, gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. Esenyurt belediyesi açıklama yapmak zorundadır. Diğer yandan; partimiz halka açıktır, dileyen giriyor çayını içiyor, sohbetini ediyor. Yaratılan algı boşunadır. Resimler, posterler, pankartları sadece binalarımızda değil, basın açıklamalarında da kullanıyoruz"

CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor!

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den HDP'ye çok sert tepki: Ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkar

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | CHP HDP arasında "Bizi ispiyonladınız" kavgası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA