CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor!

Millet İttifakı'ndaki HDP-İYİ Parti krizi giderek büyüyor. HDP'nin terörle arasına mesafe koyamayan açıklamalarına, bir de sözde soykırımı tanıma çağrısı eklenince İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu çok sert mesajlar verdi. Ağıralioğlu'nun sert ifadelerine HDP'den hakarete varan bir karşılık geldi. İşte Millet İttifakı'ndaki HDP-İYİ Parti krizi...