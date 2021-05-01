Video Haber CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor!

CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor!

CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor!
01.05.2021 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı 01:51
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı 01.05.2021 | 11:07
CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi 02:39
CHP'li Atakum Belediyesi'nde büyük skandal! Belediye Başkanı, belediyeyi icraya verdi 01.05.2021 | 11:24
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Mehmetçikler teröristlerin inlerine böyle giriyor 01:33
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş paylaşım! Mehmetçikler teröristlerin inlerine böyle giriyor 01.05.2021 | 11:06
Haşmet Babaoğlu | Cumartesı Notları: Korktum, korktun, korktular... 02:55
Haşmet Babaoğlu | Cumartesı Notları: Korktum, korktun, korktular... 01.05.2021 | 10:35
CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor! 01:54
CHP - HDP tartışmasında yeni perde: Muhalefetteki sözde soykırım tartışması büyüyor! 01.05.2021 | 10:25
Mehmet Barlas | Tam kapanmanın bunalımını Yunus Emre ile aşmayı deneyebiliriz 02:23
Mehmet Barlas | Tam kapanmanın bunalımını Yunus Emre ile aşmayı deneyebiliriz 01.05.2021 | 09:47
Salih Tuna | Ekmeğin karşısında durulmaz 04:43
Salih Tuna | Ekmeğin karşısında durulmaz 01.05.2021 | 09:40
Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı 02:23
Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen askerin son sözleri yürekleri dağladı 01.05.2021 | 08:46
1 Mayıs ilk nerede, nasıl kutlandı? Detaylar A Haber'de | Video 12:07
1 Mayıs ilk nerede, nasıl kutlandı? Detaylar A Haber'de | Video 01.05.2021 | 02:04
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para piyasasına yeni düzenleme | Video 01:21
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para piyasasına yeni düzenleme | Video 01.05.2021 | 02:00
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 307 bin 42 kişiye belge verildi | Video 01:42
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 307 bin 42 kişiye belge verildi | Video 01.05.2021 | 00:05
Küresel salgında son durum! İngiltere'den Hindistan'a kötü haber: Aşı yok | Video 02:17
Küresel salgında son durum! İngiltere'den Hindistan'a kötü haber: Aşı yok | Video 30.04.2021 | 23:43
Son dakika: Çember daralıyor! Thodex soruşturmasında Arnavutluk’ta 2 gözaltı daha | Video 02:46
Son dakika: Çember daralıyor! Thodex soruşturmasında Arnavutluk’ta 2 gözaltı daha | Video 30.04.2021 | 23:42
Son dakika: Türkiye sert tepki göstermişti! ABD’den yeni ‘1915 Olayları’ açıklaması | Video 03:56
Son dakika: Türkiye sert tepki göstermişti! ABD’den yeni ‘1915 Olayları’ açıklaması | Video 30.04.2021 | 23:29
Tam kapanma ile ilgili son dakika haberi: Başkan Erdoğan kararı duyurmuştu... Sokağa çıkma yasağı ve izin için detaylar | Video 03:33
Tam kapanma ile ilgili son dakika haberi: Başkan Erdoğan kararı duyurmuştu... Sokağa çıkma yasağı ve izin için detaylar | Video 30.04.2021 | 18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü | Video 02:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı depremzede aileyle telefonda görüştü | Video 30.04.2021 | 23:16
Biden’ın maske paniği! “Maskemi arıyorum, başım belada” | Video 00:43
Biden’ın maske paniği! “Maskemi arıyorum, başım belada” | Video 30.04.2021 | 23:16
Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video 02:06
Rusya'ya kritik ziyaret! Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Koca mayıs ayında Rusya'ya gidecek | Video 30.04.2021 | 20:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! | Video 02:40
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 30 Nisan koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı! | Video 30.04.2021 | 19:53
Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video 06:17
Esra Erol’un programında gergin anlar! Sevgilisine kaçan kadın, stüdyoyu terk etmek istedi! | Video 30.04.2021 | 19:47

Millet İttifakı'ndaki HDP-İYİ Parti krizi giderek büyüyor. HDP'nin terörle arasına mesafe koyamayan açıklamalarına, bir de sözde soykırımı tanıma çağrısı eklenince İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu çok sert mesajlar verdi. Ağıralioğlu'nun sert ifadelerine HDP'den hakarete varan bir karşılık geldi. İşte Millet İttifakı'ndaki HDP-İYİ Parti krizi...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA