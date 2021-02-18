Son dakika! Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'Gara' açıklamalarına sert tepki

Bilinmesini özellikle ve önemle isterim ki, Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak şayet Gara'yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara'da hata yapmamış,hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı budur.

Tarihsel döngü, dünyada yeni bir gücün ortaya çıktığı ve egemen güçle rekabet etmeye başladığı dönemlerde gerilimlerin yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye yükselen güçtür, Gara'da sadece PKK'yla değil, destek veren stratejik tehditlerle de mücadele etmiştir.

HEPSİ BİRDEN YEL OLACAK SEL OLACAKLAR

Devlet yönetmek, en kötü durum senaryosuna bile hazır olmayı gerektirir. Türkiye her ihtimale, her tertip ve tuzağa, her türlü yıkım propagandasına devlet ve millet dayanışmasıyla karşı koymaya, cevap vermeye muktedirdir.

Terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli komuta heyetinin, kahraman askerlerimizin, polislerimizin, korucularımızın Allah şahittir ki sonuna kadar arkasındayız. İhanetin çirkin harabelerini yıkacağız, huzur ve refahın tarafı olacağız.

Gara'nın karası kahramanca kazınmış, kuytudaki korkak ve zillet siyaset kalabalığı ise Türk milletinin muhteşem iradesiyle kızağa çekilmek için beklemeye alınmıştır. Gün ola harman ola, hepsi birden yel olacak sel olacak layıklarını bulacaklardır.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Mübarek Regaib Kandili'ni en içten niyazlarımla birlikte kutluyor, Rabbim'den birlik, dirlik, esenlik, sağlık ve selamet dolu yıllar diliyorum. Ayrıca aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyor, gazilerimize uzun bir ömür temenni ediyorum.