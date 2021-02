Son dakika! Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Akşener'in 'Gara' açıklamalarına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den skandal 'Gara' açıklamalarında bulunan CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki geldi.

Bahçeli sosyal medya üzerinden şu açıklamalarda bulundu;

Terörizm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörizmin kanlı eylemleri her insan, her toplum, her ülke için en şedit hıyanet, en şeni cinayettir. Bu yüksek tehditle dişe diş mücadele insan onurunun muhafazası için milli ve tarihi bir sorumluluktur. Mesele ağırdır, çözümü şarttır.