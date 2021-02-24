Son dakika | Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

ALÇALDILAR, ALÇAKLAŞTILAR

Bu katliamın suçunu bize yıkacak kadar alçaldılar, alçaklaştılar. Bunları cibiliyeti bozuk. "Ne yapık?" diyorlar sonra. Teröristlerle beraber yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye her çeşit teröristi savunmak için il başkanlarına kadar seferber olan siz değil misiniz? Sınır ötesi harekatlarımızı eleştiren, gidemezsiniz diye demeçler veren siz değil misiniz? Terör örgütü olarak görmüyoruz diyen (YPG'yi) siz değil misiniz?

TERÖRE SAVUNMA VİDEOSU: (Başkan Erdoğan CHP'lilerin terör örgütü ve mensuplarıyla ilgili açıklamalarını içeren bir video yayınladı)

Gara konusu ülkemizde kimin nerede durduğunu göstermesi bakımından turnusol olmuştur. İşte geçen gün İzmir'deydik. Bir asır önce İzmir'de başlayan işgalin benzerini bugün hüsrana uğratacak ve hak ettikleri dersi vereceğiz. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Milletimiz vesayete nasıl boyun eğmediyse Allah'ın izniyle bu kirli zihniyeti de aynı şekilde tarihin tozlu raflarına havale edecektir.

Sinsi niyetleri milletimiz gayet iyi biliyor. Salgından, ekonomiden, tedbirlerden zerre kadar anlamadıklarını kendi ağızları ile ikrar ediyorlar.

ÇIKMIŞ 20 YIL ÖNCESİNİ GÜZELLİYORLAR! MİLLETİMİZ 20 YIL ÖNCESİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR!

Bu kafa elbette siyasi ikbalini Türkiye'nin yaşayacağı felaketlere bağlar. Bir de 20 yıl öncesinin Türkiye'sine güzellemeler diziyorlar. Milletimiz 20 yıl önce neler yaşadığını unutmadı.

"O TÜRKİYE'DEN BATININ ÖRNEK ALDIĞI TÜRKİYE'YE GELDİK"

İşte eski Türkiye (video izletti) Sayın Kılıçdaroğlu! Senin yönettiğin SSK'dan bu görüntüler. Devlet yok! Nerede? Şu anda böyle bir görüntü var mı? Ülkemizin herhangi bir yerinde bu görüntüler mi var huzur mu var? Herkes huzurlu ve güveniyor. Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor şu anda.

"BİR KEZ DAHA İLAN EDİYORUM: DURMAYACAĞIZ! BU BİZİM HAK VE GÖREVİMİZ"

Terörle mücadelede kararlığımız sadece içimizdekileri değil. Dışarıdakileri de rahatsız ediyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bu harekatlar hem meşru hakkımız hem de insani görevimizdir. Gerekirse kaynağına kadar inerek temizlemek bizim görevimiz. Kardeşlerimizin de iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Durmayacağız.

"BİZİMLE ORTAK GÖRÜNÜP TERÖRLE İŞ TUTANLAR..."

Daha şimdiden sokakları ateşe bulanan, ırkçılıkla bulananlar bizim terör örgütleriyle iş tutmayın diye uyardıklarımız. Hızla sürüklendikleri kara delikte kaybolup gideceklerdir. Bizi sürüklemek istedikleri aparatları da onları kurtarmayacaktır.

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet; Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız HEP BİRLİKTE TÜRKİYE olacağız. diyoruz.

Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizin birliğini beraberliğini bozamayacaklar. İstiklal ve istikbal aşkımızı söndüremeyecekler. Canımızdan değerli gördüğümüz vatanımızı parçalayamayacaklar. Ülkemize diz çöktüremeyecekler.

KORONAVİRÜS SALGINI

Terörde bunlar yaşanırken dünyada tüm dengeleri değiştiren koronavirüs salgınını da yakından takip ediyoruz. Ülkemizde de etkili olan virüs 2 milyonun üzerinde vatandaşımızın kovid-19'a yakalanmasına neden olmuştur. Aldığımız tedbirlerle bunu en az hasarla atlatma noktasında ciddi başarı elde edip 2020 yılını büyüme ile kapatan birkaç ülkeden olduk.

EKONOMİK SALDIRI OYUNLARINI BOZDUK

Kılıçdaroğlu'nun sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu çalışmalarda kullanılmıştır. Toplumsal kargaşa peşinde olanların da oyununu bozduk. Salgının yol açtığı sıkıntıları atlatmak için de herkese yönelik ciddi destek paketlerini hayata geçirdik. Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki araçlarla fırsat vermedik.

CHP'NİN BERAT ALBAYRAK SALDIRISI

CHP'nin saldırdığı Berat Bey'in bu anlamdaki gayret, çalışma ve başarıların bizzat şahidiz.

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