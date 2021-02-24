Son dakika haber: Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması! Bir yanda vaka sayıları, bir tarafta normalleşme takvimi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan, burada çarpıcı mesajlar verirken milyonların merakla beklediği 'normalleşme' adımlarına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
Başkan Erdoğan, vaka, vefat ve hasta sayılarının yer aldığı tabloya dikkat çekti, artışlar durumunda sert tedbirlerin uygulanabileceğini ifade etti, "Bunun için milletimden sabır istiyorum" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, üretim, istihdam ve ticaretin yeniden canlanması için normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını bildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:
Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.
'NORMALLEŞME KRİTERLERİ' VURGUSU
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğitimde ilk adımları atmaya başladık. 1 Mart'tan itibaren diğer alanlarda da kriterleri karşılayan illerimizde adımlar atılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızdan seyir durumunu yakından takip etmek suretiyle bir an önce normalleşme kriterine ulaşılmasını sağlamalarını bekliyorum. Aksi halde vaka ve ölüm sayılarını hedef seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız.
AŞI MESAJI
Başkan Erdoğan, Mart ayında aşılamada büyük mesafe kat edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Mart ayı aşılama konusunda da çok büyük mesafelerin kat edileceği dönem olacaktır. Aşı temini için tüm kanalları zorluyoruz.Son dakika | Yüz yüze eğitimde kritik karar ve Bakan Selçuk'tan önemli açıklama Başkan Erdoğan'dan 20 bin öğretmen atamasına ilişkin müjde! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli oldu mu?