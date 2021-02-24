Son dakika haber: Başkan Erdoğan'dan normalleşme açıklaması! Bir yanda vaka sayıları, bir tarafta normalleşme takvimi var

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, üretim, istihdam ve ticaretin yeniden canlanması için normalleşme adımlarının büyük önem taşıdığını bildiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

Önümüzde bir tarafta vaka sayıları var diğer tarafta normalleşme takvimi var. Bu ikisini dengeli götüremezsek bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Sadece bizim normalleşme adımları atmamız da yetmiyor. Yakın ekonomik ve insani ilişkilerin bulunduğu Avrupa ile yürümesi şart.