PKK fareler gibi saklanıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli'yi ziyaret etti. Tunceli'deki 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunun devam ettiğini belirten Ersoy, "Kırsalda bulunan ele man sayısı 320'lerin altına kadar düştü. Sayısal olarak uğradıkları bu kayıpların yanında hiçbir şekilde eylem yapamaz, en doğal insani ihtiyaçlarını bile karşılayabilmek için saklandıkları mağaralardan dışarı çıkamaz, yılbaşından bu tarafa bir kez bile telsizle konuşamaz, sadece fareler gibi saklanarak yaşam mücadelesi veren, kendi derdine düşmüş bir terör örgütü haline geldi. Ülkemiz sınırları içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz azimle devam edecek" dedi.







Ersoy, "Eren operasyonlarımızın 11'incisine ulaştık. Tunceli bölgesinde Eren-7 operasyonumuz devam ediyor. Bu operasyonlarımızın amacı, onların lojistik imkânlarını ortadan kaldırmak, hem barınma alanlarını yok etmek hem de her türlü eylem hazırlıklarına fırsat vermemek ve nefes alacak bir alan bırakmamak üzere, temel prensibimiz olan her mevsim tepelerinde olacağız ve inlerinde vuracağız. Prensiplerimiz çerçevesinde ilerleyen bir operasyonumuzdur. Arkadaşlarımız bu ağır kış şartlarında çok başarılı bir şekilde operasyonlarını devam ettiriyorlar. İhtiyaç duyduğumuz her noktada bu coğrafyanın her karış toprağında operasyonlarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



HDP'Lİ VEKİLİN BABASI TERÖRDEN GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkez ve merkez ilçelerinde eş zamanlı terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Zeki Dağı'nda olduğu belirtildi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK ile ilgili çok sayıda örgütsel doküman ve belgeler ele geçirildi. Dersim Dağ'ın kardeşlerinden Mazlum Dağ'ın, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu ortaya çıkmıştı.