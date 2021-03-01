Son dakika haberi... Başkan Erdoğan yarın açıklayacak! İşte İnsan Hakları Eylem Planı detayları...

YENİ MİLAT ANLAMINI TAŞIYOR

Planın nihai amacının "yeni ve sivil bir anayasa yapmak" olduğu belirtiliyor. 2 Mart, bu nedenle aynı zamanda yeni anayasa çalışmaları için milat anlamı taşıyor. İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında Başkan Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki reform ve ilerleme iradesine dayanıyor.

Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören Eylem Planı ile hak ve özgürlükler alanını geliştirici değişiklikler, mülkiyet hakkı ve sözleşme hürriyetine ilişkin kişileri koruyucu faaliyetler de hedefleniyor.