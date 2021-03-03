CHP'li başkanın 21 milyonluk yolsuzluk soruşturmasında 3’üncü duruşma

Yalova Belediyesinde patlak veren ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen yaklaşık 21 Milyon TL'lik yolsuzluk olayının ardından görevinden alınan CHP'li eski Başkan Vefa Salman ile birlikte başkan yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 34 kişinin yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Bugün görülen yolsuzluk davasının 3'üncü duruşmasına, yurt dışı yasağı ile birlikte tutuksuz yargılanan eski Başkan Vefa Salman'ın avukatları katıldı.

SEGBİS İLE KATILDILAR

Yalova Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruşluk zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla açılan davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay R.K, müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç'in sekreteri Bahar T. bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile davaya katıldı. Soruşturma kapsamında yargılanan 29 sanık ise duruşmada hazır bulundu.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ SERBEST

Halit Güleç, dönemin muhasebe personeli Reşat Elgin, müteahhit Bekir B.ve Halit Güleç'in sekreteri Bahar T'nin tutukluluğunun devamına, Belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Şenay R.K'nın ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında, mahkeme heyeti aralarında eski Belediye Başkan Halit Güleç'in de bulunduğu 4 sanığın tutukluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 8 Haziran tarihine ertelendi.