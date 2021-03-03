Cumhuriyet, yalan haberine manşetten tekzip yayımlamak zorunda kaldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla gönderilen tekzipte "Yalanı meslek edilmiş kara propaganda merkezleri yayınlarında, 'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden toplamı 26 milyon 442 bin 247 lirayı bulan 5 ihale alan Fatih Başçı adlı kişinin Necmeddin Bilal Erdoğan'ın arkadaşı' olduğu yönünde gerçeğe aykırı iddialara yer verilmiştir. Ancak bu kötü niyetli sözde gazetecilerin, kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir. Müvekkilim sözde haberde adı geçen şahsın arkadaşı değildir. Müvekkilimin Gaziantep'te yapılan bir ihale hakkında bilgisinin olması mümkün değildir. Tekzip konusu sözde haberde iddia edildiği gibi ortada bir usulsüzlük varsa ilgili belediye hukuka uygun şekilde gereğini yapacaktır. Fakat gerçeğe aykırı haber yapmayı alışkanlık haline getiren Cumhuriyet Gazetesi iftiralarına zemin hazırlamak amacıyla müvekkilimin adını kullanarak kamuoyunu müvekkilim aleyhine yönlendirmeye çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde 31 Ocak tarihinde "Bilal Erdoğan'ın Şanslı Arkadaşı - Arkadaş ihale zengini" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, yalan ve iftira olduğunu manşetinden duyurdu. Gazetede bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla gönderilen tekzibi manşetine taşıdı. Cumhuriyet'in manşetinde yer alan "Cumhuriyet Gazetesi'nin Necmeddin Bilal Erdoğan'ı hedef alan gerçek dışı, iftira niteliğindeki yazısına cevabımızdır" başlıklı tekzipte şu ifadelere yer verildi: