Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i geçti

Son dakika haberi... İstanbul uzun süredir böyle bir tabloyla karşılaşmamıştı. Megakentte trafik yüzde 80'leri aşan bir yoğunluğa ulaştı. Kısıtlama nedeniyle yollara düşen vatandaşlar bu kez araçlarında kısıtlı kalmış durumda.