Son dakika: İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i geçti

Son dakika haberi... İstanbul uzun süredir böyle bir tabloyla karşılaşmamıştı. Megakentte trafik yüzde 80'leri aşan bir yoğunluğa ulaştı. Kısıtlama nedeniyle yollara düşen vatandaşlar bu kez araçlarında kısıtlı kalmış durumda.
KISITLAMA KALKTI YOLLAR DOLDU TAŞTI!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.
SAATLER GEÇTİKÇE ARTIYOR!
Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı.
SON DAKİKA: İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu kamerada! Yüzde 80... | Video
Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. Trafik yoğunluk haritasına göre son saatlerde kentte yoğunluk yüzde 80'i aşarken bu yoğunluğun geçen her saniye arttığı gözleniyor.
İSTİKLAL'DE ADIM ATACAK YER YOK!
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da 13 hafta boyunca uygulanan haftasonu kısıtlaması, kademeli normalleşme dönemiyle birlikte sadece Pazar günü uygulanmaya geçti. Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü.
O yerlerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinde yoğunluk arttı. Binlerce kişinin akın ettiği caddede yoğunluk oluştu.
EMİNÖNÜ DOLDU TAŞTI!
Yaklaşık 3 buçuk aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. İstanbul'da sadece Cumartesi günleri kalkan kısıtlamada vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehrin en uğrak ve turistik yerlerinden olan Eminönü Meydanı'nda yoğunluk dikkat çekti.