Video Yaşam İstanbul Şile yolunda trafikteki tehlikeli inatlaşma kamerada | Video

İstanbul Şile yolunda trafikteki tehlikeli inatlaşma kamerada | Video

İstanbul Şile yolunda trafikteki tehlikeli inatlaşma kamerada | Video
22.03.2021 | 13:28

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İstanbul Şile yolunda trafikte yol verme tartışmasına giren sürücüler, araçlarını birbirine çarptırarak ilerledi. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şile yolunda meydana geldi. İki sürücü, yol verme tartışmasına girdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmedi. Bir süre sonra yol verme inatlaşması inanılmaz görüntülerle sürdü. Sürücüler araçlarını birbirine çarptırdı. Sürücüler şans eseri o anlarda direksiyon hakimiyetini kaybetmedi.


Bir kaç kez araçlarını yandan birbirine vurduran sürücüler hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Yoldaki akıl almaz anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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