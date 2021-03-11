Son dakika: Kovid-19 salgınının 1. yılında kahramanlardan çağrı: Gelin Türkiye’yi maviye boyayalım





Üsküdar 5 No'lu Acil Yardım Acil Tıp Teknikerleri Derya Atalar ve Betül Ocak: Sağlık çalışanları olarak elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. 24 saatlik zorlu mesailerde korona hastalarını hastanelere taşıdık. 24 saatin sonunda evimizde sevdiklerimizi koronadan korumak için ayrı bir savaş verdik. İnsanların bize karşı önyargıları ile mücadele etmek zorunda kaldık. İnsanlar bize hastalıklı gibi davrandı. Sağlık çalışanlarının büyük fedakârlıklar yaptığı bir yıl oldu. Şimdi hep birlikte düze çıkma zamanı. Önümüzdeki süreç hep birlikte koronavirüsün izlerini sildiğimiz bir yıl olsun.