Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! İşte kabine toplantısının gündemindeki iller

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! İşte kabine toplantısının gündemindeki iller Son dakika haberi: Risk haritaları ve aşı tablolarında güncel durum bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, hangi illerde risk haritasının nasıl sonuçlar getireceğine ilişkin önemli kararların alınacağı kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleşecek. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele olurken illerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Edinilen son dakika verilerine göre risk haritasında 9 il kritik eşikte. İşte o iller ve kabinenin gündemi

SABAH İNTERNET Giriş Tarihi: 15.3.2021 07:55 ABONE OL

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele. İllerdeki vaka sayılarında artış masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor. Mutasyonlu virüslerin doğurduğu hızlı yayılım ve kritik illerdeki önlenemeyen yükseliş de Başkan Erdoğan ve Bakanların gündeminde olacak. İşte kabine kararlarına ilişkin son dakika ayrıntıları;

SON DAKİKA KABİNE TOPLANIYOR: GÜNDEM KORONAVİRÜS Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.