Son Dakika Haberi: Milyonların gözü Kabine Toplantısında! Başkan Erdoğan açıklaması bekleniyor

TEDBİRLERİN SIKILAŞTIRILMASI YA DA GEVŞETİLMESİ KABİNEDE DEĞERLENDİRİLECEK HARİTAYA BAĞLI

Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek. Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.