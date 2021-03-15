Son dakika haberi: Mevcut koronavirüs uygulamaları devam edecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs ile mücadelede 1 Mart 2021 itibarıyla Yeni Kontrollü Normalleşme dönemine geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerinde karar döneminin ilk risk haritasını Bakanlar Kurulu'nun ardından ulusa sesleniş konuşmasında duyurdu. Renk kodlarına göre sınıflandırılan illerde farklı tedbirler hayata geçirildi. Mutasyonlu virüsün hızla yayılması ile vaka sayısı hızla artarken, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, artan vakalara rağmen, hastaneye başvuranların sayısında önemli bir artış yaşanmadığını belirtti. Peki illerde hayata geçirilen yeni koronavirüs uygulamarı devam edecek mi? İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en ileri ülkeleri arasına katmak için çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Bu süreçte her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla hedeflerimize ulaşmamız için gereken altyapıyı adım adım kurduk. Sağlık, eğitim, adalet, enerji, ulaşım, spor, sosyal desteklere kadar hep bu mücadeleyi yürüttük.