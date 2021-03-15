Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Yerinde karar döneminin ardından artan vakalarla birlikte yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, artan vakalara rağmen, hastaneye başvuranların sayısında önemli bir artış yaşanmadığını belirtti. Bugünkü toplantıda illerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha devam ettirme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı alındığını belirten Erdoğan vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamaları...