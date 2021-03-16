Son dakika haberi: Hakan Aygün'e 7,5 ay hapis cezası!

Edinilen son dakika bigisine göre; Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün ile ilgili flaş bir yaşandı. Eski yönetmen "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bilindiği gibi, Aygün Kuran'ı Kerim ile ilgili tepki toplayan bir tweet yazmış, ardından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusu ardından hakkında dava açılan Aygün tutuklanmıştı.

Aygün ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış, dava açılmıştı. Davanın karar duruşması bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aygün, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün tutuklandı! Kuran-ı Kerim'e hakaret ettiği yeni paylaşımlar ortaya çıktı!

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