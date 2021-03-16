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Son dakika haberi: 'e 7,5 ay hapis cezası!

Son dakika haberi: Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci , “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 16.3.2021 13:14 Son Güncelleme: 16.3.2021 13:18 ABONE OL
Son dakika haberi: Hakan Aygün'e 7,5 ay hapis cezası!

Edinilen son dakika bigisine göre; Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen eski Halk TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün ile ilgili flaş bir yaşandı. Eski yönetmen "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bilindiği gibi, Aygün Kuran'ı Kerim ile ilgili tepki toplayan bir tweet yazmış, ardından hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusu ardından hakkında dava açılan Aygün tutuklanmıştı.

Aygün ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış, dava açılmıştı. Davanın karar duruşması bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aygün, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Son dakika haberi: Hakan Aygün'e 7,5 ay hapis cezası!
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