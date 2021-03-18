Son dakika: FETÖ’cü İstihbaratçı Albay Arif Yekebaş yakalandı!

Son dakika haberler... Genel Kurmay Başkanlığında İstihbarat Daire Başkanlığında uzun süre görev yapan eski İstihbaratçı FETÖ üyesi Albay Arif Yekebaş saklandığı gaybubet evine giderken özel ekip tarafından yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün firari FETÖ üyelerinin yakalanması için oluşturduğu özel ekip, 2018 yılından bu yana firarı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç İstihbaratçı Albay Arif Yekebaş yakalanması için çalışma başlattı. Özel ekibin yaptığı çalışmalar neticesinde Arif Yekebaş'ın, Bahçelievler Mahallesinde gaybubet evinde saklandığını belirledi.

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Ekipler, "silahlı terör örgütü üye olma, kurma ve yönetme" suçlarından aranan firari FETÖ'cünün başkasının adına kayıtlı araç kullandığını tespit ederek takibe aldı. Kullandığı araba ile gaybubet evinin bulunduğu sokağa gelen eski Albay Arif Yekebaş özel ekip tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanlığında uzun süre görev yaptığı öğrenilen FETÖ'cü Albay Arif Yekebaş'ın yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği tespit edildi.

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