Son dakika: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! 31 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün gaybubet evi yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 milyon 348 bin lira değerinde 179 bin dolar ile 37 bin 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1 milyon 385 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç binbaşı, ihraç polis memuru ve kapatılan Yamanlar Koleji Genel Müdürü'nün de olduğu öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'nün hücre evleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda örgütün mahrem yapısı içerisinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığından dolayı hakkında arama kararı bulunan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheli gözaltına alındı.

Gaybubet evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere toplanan 1 milyon 348 bin lira değerinde 179 bin dolar ile 37 bin 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1 milyon 385 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç binbaşı, ihraç polis memuru ve kapatılan Yamanlar Koleji Genel Müdürü'nün de olduğu öğrenildi.