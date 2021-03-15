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Gaybubet evlerinde yakalanan 18 ’cü tutuklandı

İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’nün gaybubet evi yapılanmasına yönelik 8 Mart’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam 10 gaybubet evinde yapılan aramalarda toplam 1 milyon 385 bin lira nakit para ele geçirilmişti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:04 ABONE OL
Gaybubet evlerinde yakalanan 18 FETÖ’cü tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'nün hücre evleri yapılanmasına yönelik 8 Mart'ta operasyon düzenledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararına istinaden 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda örgütün mahrem yapısı içerisinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığından dolayı hakkında arama kararı bulunan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheli gözaltına alındı.

10 gaybubet evinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarınca kullanılmak üzere toplanan 1 milyon 348 bin lira değerinde 179 bin dolar ile 37 bin 500 Türk lirası olmak üzere toplamda 1 milyon 385 bin lira nakit para ele geçirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç binbaşı, ihraç polis memuru ve kapatılan Yamanlar Koleji Genel Müdürü'nün de olduğu belirtilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüphelinden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Gaybubet evlerinde yakalanan 18 FETÖ’cü tutuklandı
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