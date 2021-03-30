Sokakta CHP'li bir kadının kendisine, "Kırgınız, bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi" demesi üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz" yanıtını verdi.





CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU

Bunun üzerine vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam işbaşı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken..." deyince Öztürk, "Ne hareketleri var? Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız. Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu, yeni CHP. Bu adamı kukla olarak getirdiler. FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı" diye konuştu.

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