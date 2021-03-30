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Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:33 Son Güncelleme: 30.3.2021 14:57

’den ihraç edilen 'dan zehir zemberek sözler! ‘’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

ANKARA
CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

'nin kirli çamaşırları bu kez sokak tartışmasında ortaya saçıldı. CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen ve Yenilik Partisi'ni kuran 'ın sokakta bir vatandaşla CHP'yi tartışırken, herkesin bildiği bir sırrı açığa vurdu. Yılmaz, kendisini eleştiren CHP'li vatandaşa CHP Genel Başkanı ile ilgili, "Bu adam kukla. Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor. Çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor" dedi.

Sokakta CHP'li bir kadının kendisine, "Kırgınız, bizim başımıza ne geldiyse bu ayrımcılıktan geldi" demesi üzerine Yılmaz, "Türkiye'de ayrımcılığın daniskasını Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor, bölücülüğün daniskasını o yapıyor, partide bir adam bırakmadı. Sen onu eleştirmedikçe o gitmez. Siz yüz defa da seçime girseniz kaybedeceksiniz" yanıtını verdi.

CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

FETÖ'CÜLER ORAYA OTURTTU
Bunun üzerine vatandaşın, "CHP'li belediyeler tam işbaşı yapmışken, çok güzel gözde hareketler yapmışken..." deyince Öztürk, "Ne hareketleri var? Siz böyle giderseniz yüz yıl daha muhalefette kalacaksınız. Sen bana sakın CHP'yi anlatma, benim 7 sülalem CHP'den geldi ama bu, yeni CHP. Bu adamı kukla olarak getirdiler. FETÖ'cüler bunu oraya oturttu ve cumhuriyetçi, milliyetçi, Atatürkçü, vatanperver ne kadar adam varsa kafasını kopardı" diye konuştu.

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CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’
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