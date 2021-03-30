CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan zehir zemberek sözler! ‘Kılıçdaroğlu’nu oraya FETÖ’cüler oturttu!’

CHP'nin kirli çamaşırları bu kez sokak tartışmasında ortaya saçıldı. CHP yönetimini hedef alan sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen ve Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz'ın sokakta bir vatandaşla CHP'yi tartışırken, herkesin bildiği bir sırrı açığa vurdu. Yılmaz, kendisini eleştiren CHP'li vatandaşa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Bu adam kukla. Bunu FETÖ'cüler oraya oturttu, oradan gitmiyor. Çünkü FETÖ'cüler ne dese onu yapıyor" dedi.