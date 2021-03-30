Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ve Yeter Gönül Aydın yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda DHKP-C terör örgütünün önemli iki sözde üst düzey sorumlusu yakalandı. Yakalanan şüphelilerden DHKP-C terör örgütü sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ'ın 1992 yılından itibaren çeşitli tarihlerde birçok defa cezaevine girdiği ve toplamda 19 yıl hapis yattığı öğrenildi.



DİGİTAL MALZEMELERDEN ÇIKTI

2020 yılının Ağustos ayında yapılan operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Karadağ'ın son operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesi sonucunda sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlenince yapılan operasyonla yakalandı. Yasemin Karadağ'ın daha önce tutuklanan sözde Türkiye sorumlusu Cafer Sadık Eroğlu'ndan sonra Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildiği belirtildi.







HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonumda yakalanan bir diğer DHKP-C terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi olan Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün memur sorumlusu olduğu öğrenildi.







2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren Aydın'ın dijital malzemelerin içindeki şifreli belgelerin incelenmesiyle sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi. Yeter Gönül aydın, saklandığı hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

