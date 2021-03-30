Video Türkiye Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Üst düzey 2 isim yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Üst düzey 2 isim yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe! Üst düzey 2 isim yakalandı
30.03.2021 | 07:10

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İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü operasyonda DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile örgütün sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, yakalandı.

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