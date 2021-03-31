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Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:05 Son Güncelleme: 31.3.2021 10:17

Savcı Kiraz’ın şehadetinin 6. yıldönümü! Yargı camiası şehit savcıyı yâd etti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Savcı Kiraz’ın şehadetinin 6. yıldönümü! Yargı camiası şehit savcıyı yâd etti

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 6 yıl önce DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı 'ı anma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 6 yıl önce DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma töreni gerçekleştirildi.

Savcı Kiraz’ın şehadetinin 6. yıldönümü! Yargı camiası şehit savcıyı yâd etti | Video

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 6'ıncı yılında anıldı.

İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanısıra şehidin babası Hakkı Kiraz da katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz törende konuşma yaptı.

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Savcı Kiraz’ın şehadetinin 6. yıldönümü! Yargı camiası şehit savcıyı yâd etti
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