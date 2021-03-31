Savcı Kiraz’ın şehadetinin 6. yıldönümü! Yargı camiası şehit savcıyı yâd etti | Video

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 6 yıl önce DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında 6 yıl önce DHKP/C'li teröristlerce rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma töreni gerçekleştirildi.

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 6'ıncı yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine protokolün yanısıra şehidin babası Hakkı Kiraz da katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz törende konuşma yaptı.