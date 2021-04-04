Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınladı.

KANAL İSTANBUL HEDEF ALINDI

Bildiride; 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesini hedef aldı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu.

AKŞENER: "BU BİR ZEVZEKLİKTİR. BU ZEVZEKLİKLERDEN TÜRKİYE ÇOK ÇEKTİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İŞTE O ZEVZEKLER!

Meral Akşener'in, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin "Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" şeklindeki sözleri bildiriye destek veren İYİ Partili milletvekillerini gündeme getirdi.

ÇIRAY: "İMZAMI ATIYORUM"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray: "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."

CİNİSLİ: "DEVLET MEMURUNUN TECRÜBELERİNİ AKTARMASINDAN RAHATSIZ OLAN İKTİDAR ACİZDİR"

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir"

EROZAN: "103 EMEKLİ AMİRALE KÜKREMESİNİN SEBEBİ DEMEK Kİ MONTRÖ SÖZLEŞMESI OLAMAZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan: "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..."