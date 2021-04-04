Video Türkiye Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri

Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri

Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri
04.04.2021 | 19:10

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104 emekli amiral gece yarısında Montrö sözleşmesiyle ilgili olarak sözde bir bildiri yayınladı. Bildiriye art arda tepkiler gelirken, İYİ Partililer, sözde bildiriye destek verdi. Akşener'in bildiriye nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, İYİ Parti Genel Başkanı gün içinde yaptığı açıklamada, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir" dedi.

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