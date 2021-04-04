Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Meral Akşener’e göre İYİ Parti’nin zevzekleri 04.04.2021 | 19:10
01:14
Külliye'de 'bildiri' gündemli toplantı 04.04.2021 | 19:10
03:09
Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak 04.04.2021 | 18:17
01:30
Hava Durumu 04-04-2021 04.04.2021 | 08:00
02:58
02:46
04:53
02:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şırnak'ta 03.04.2021 | 12:05
00:45
00:37
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı 03.04.2021 | 09:38
01:30
Hava Durumu 03-04-2021 03.04.2021 | 08:00
00:47
07:13
14:36
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "Dolarizasyonun beli kırıldı" 02.04.2021 | 12:39
02:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK'dan bile büyük düşmanımızdır... 02.04.2021 | 11:37
00:48
03:44
02:51
01:30
Hava Durumu 02-04-2021 02.04.2021 | 08:01
00:53
Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'u ziyaret etti 01.04.2021 | 18:28
104 emekli amiral gece yarısında Montrö sözleşmesiyle ilgili olarak sözde bir bildiri yayınladı. Bildiriye art arda tepkiler gelirken, İYİ Partililer, sözde bildiriye destek verdi. Akşener'in bildiriye nasıl bir karşılık vereceği merak konusu olurken, İYİ Parti Genel Başkanı gün içinde yaptığı açıklamada, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir" dedi.