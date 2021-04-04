Son dakika haberi | 103 emekli amiralin darbe çağrışımlı skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler: Haddinizi bilin

Son dakika haberi... 103 emekli amiralin AK Parti hükümetinin hedef alan darbe çağrışımlı bildirisine çok sert tepkiler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli." ifadelerini kullanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..." sözleriyle bildiriye tepki gösterdi.

İşte 103 emekli amiralin darbe çağrışımlı skandal bildirisini gelen tepkiler:

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KAOS SİMSARLIĞI ÜSTLENMİŞLER

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.