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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bildiri' açıklaması!
Giriş Tarihi: 5.4.2021 15:46 Son Güncelleme: 5.4.2021 16:05

Son dakika: 'dan 'Bildiri' açıklaması!

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bildiri' açıklaması!

Son dakika haberine göre beraberinde Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" dedi.

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti.

Bakan Akar burada yaptığı açıklamada Emekli amirallerin darbe çağrışımı yapan bildirisiyle ilgili konuştu. Milli Savunma Bakanı Akar: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir." dedi.

Akar ayrıca "Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır" diye ekledi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Bildiri' açıklaması!
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